Россиянин Дорофеев сделал хет-трик и был признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин сделал хет-трик и был признан второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил три шайбы «Бостону» и достиг отметки в 30 голов за сезон

Павел Дорофеев (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

24-летний россиянин сделал второй хет-трик в карьере в НХЛ в игре против «Бостон Брюинз» (5:1). Россиянин стал пятым игроком, кому удалось достичь отметки в 30 голов за сезон в составе «Вегаса». Всего у него 46 (30+16) очков в 68 матчах.

Третьей звездой дня стал еще один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) вратарь отразил 38 бросков, а также сделал две голевые передачи.

Первой звездой дня признали форварда «Айлендерс» Бо Хорвата, который сделал дубль в игре с «Монреалем», включая победную шайбу в овертайме.