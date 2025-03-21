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Россиянин сделал хет-трик и был признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин Дорофеев сделал хет-трик и был признан второй звездой дня в НХЛ
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил три шайбы «Бостону» и достиг отметки в 30 голов за сезон
Павел Дорофеев
Павел Дорофеев (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

24-летний россиянин сделал второй хет-трик в карьере в НХЛ в игре против «Бостон Брюинз» (5:1). Россиянин стал пятым игроком, кому удалось достичь отметки в 30 голов за сезон в составе «Вегаса». Всего у него 46 (30+16) очков в 68 матчах.

Третьей звездой дня стал еще один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) вратарь отразил 38 бросков, а также сделал две голевые передачи.

Первой звездой дня признали форварда «Айлендерс» Бо Хорвата, который сделал дубль в игре с «Монреалем», включая победную шайбу в овертайме.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев Илья Сорокин Нью-Йорк Айлендерс россияне в НХЛ
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