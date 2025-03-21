Россиянин сделал хет-трик и был признан второй звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
24-летний россиянин сделал второй хет-трик в карьере в НХЛ в игре против «Бостон Брюинз» (5:1). Россиянин стал пятым игроком, кому удалось достичь отметки в 30 голов за сезон в составе «Вегаса». Всего у него 46 (30+16) очков в 68 матчах.
Третьей звездой дня стал еще один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) вратарь отразил 38 бросков, а также сделал две голевые передачи.
Первой звездой дня признали форварда «Айлендерс» Бо Хорвата, который сделал дубль в игре с «Монреалем», включая победную шайбу в овертайме.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов