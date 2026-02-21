Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде

На Играх в Италии Петросян заняла шестое место

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером на Олимпийских играх в Италии.

Петросян показала свой номер под песни певицы Шакиры.

Ранее фигуристка рассматривала возможность пригласить для совместного номера соотечественника Петра Гуменника, который занял на играх шестое место. Россиянин не получил приглашения выступить с показательным номером.

Однако в федерации фигурного катания на коньках России Петросян пояснили, что это невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU). По информации «Спорт-Экспресса», российская федерация вела переговоры с ISU, но организаторы не сочли возможным такое выступление.

На Олимпийских играх в Италии Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место.

18-летняя фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.