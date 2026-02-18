 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник не попал в список приглашенных на показательные выступления ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
В Олимпийской вещательной службе подтвердили, что информация об отсутствии россиянина в списке участников гала-концерта соответствует действительности
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на гала-концерт Олимпийских игр в Италии, который состоится 21 февраля. Об этом ТАСС сообщил представитель Олимпийской вещательной службы (OBS).

Ранее Okko сообщал, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях. Однако сам спортсмен в интервью ТАСС заявлял, что не получал приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU). Несмотря на отсутствие в списке участников гала-концерта, Гуменник продолжает тренировки на олимпийском катке в Милане.

Представитель OBS подтвердил агентству, что информация об отсутствии Гуменника в списке верна, отметив при этом, что официальный список участников гала-концерта будет опубликован 20 февраля.

Приглашение на показательные выступления получили:

победитель Олимпиады представитель Казахстана Михаил Шайдоров;

серебряный призер японец Юма Кагияма;

бронзовый призер японец Сюн Сато;

француз Адам Сяо Хим Фа;

представитель США Илья Малинин;

итальянец Даниэль Грассль;

представитель Южной Кореи Чха Джун Хван.

23-летний российский фигурист занял итоговое шестое место на Олимпиаде, набрав 271,21 балла (86,72 за короткую программу и 184,49 за произвольную). Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
