Гуменник не попал в список приглашенных на показательные выступления ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на гала-концерт Олимпийских игр в Италии, который состоится 21 февраля. Об этом ТАСС сообщил представитель Олимпийской вещательной службы (OBS).
Ранее Okko сообщал, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях. Однако сам спортсмен в интервью ТАСС заявлял, что не получал приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU). Несмотря на отсутствие в списке участников гала-концерта, Гуменник продолжает тренировки на олимпийском катке в Милане.
Представитель OBS подтвердил агентству, что информация об отсутствии Гуменника в списке верна, отметив при этом, что официальный список участников гала-концерта будет опубликован 20 февраля.
Приглашение на показательные выступления получили:
победитель Олимпиады представитель Казахстана Михаил Шайдоров;
серебряный призер японец Юма Кагияма;
бронзовый призер японец Сюн Сато;
француз Адам Сяо Хим Фа;
представитель США Илья Малинин;
итальянец Даниэль Грассль;
представитель Южной Кореи Чха Джун Хван.
23-летний российский фигурист занял итоговое шестое место на Олимпиаде, набрав 271,21 балла (86,72 за короткую программу и 184,49 за произвольную). Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
