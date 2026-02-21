 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

МОК не увидел нарушений в присутствии главы ФИФА на встрече «Совета мира»

МОК: присутствие Инфантино на «Совете мира» не нарушает Олимпийскую хартию
В МОК заявили, что Инфантино не нарушил правил Олимпийской хартии о политическом нейтралитете и действия ФИФА «полностью соответствуют роли международной спортивной федерации»
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Присутствие члена Международного олимпийского комитета (МОК) и президента ФИФА Джанни Инфантино на заседании «Совета мира» вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими главами государств не нарушает никаких правил Олимпийской хартии о политическом нейтралитете, заявили  в МОК.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри пообещала изучить вопрос с посещением Инфантино первого заседания «Совета мира», созданного в том числе для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава ФИФА надел на заседании красную кепку с надписью «США» и числами 45–47 (президентские сроки Трампа).

«Мы понимаем, что ФИФА через футбол поддерживает комплексную программу инвестиций в восстановление спорта в Газе, предоставляя предложения по спортивной инфраструктуре, образованию и развитию элитного спорта», — заявил представитель МОК, которого цитирует Reuters.

В МОК отметили, что это «полностью соответствует роли международной спортивной федерации».

МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира»
Спорт
Джанни Инфантино

Инфантино показал на «Совете мира» соглашение о сотрудничестве с ФИФА, которое включает строительство 50 мини-полей и еще пяти полноразмерных в Газе, а также академии и нового стадиона на 20 тыс. мест.

Согласно Олимпийской хартии, члены организации должны действовать независимо от коммерческих и политических интересов, отмечает агентство.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Джанни Инфантино Совет мира палестино-израильский конфликт
