Олимпиада-2026⁠,
0

МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира»

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Инфантино на заседании «Совета мира» надел кепку с надписью «США» и показал соглашение о строительстве футбольной инфраструктуры в Газе. Ковентри напомнила, что МОК политически нейтрален, а его члены должны следовать хартии
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит появление члена организации и главы ФИФА Джанни Инфантино на заседании «Совета мира», заявила на пресс-конференции президент МОК Кирсти Ковентри.

Первое заседание «Совета мира», созданного в том числе для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, прошло в Вашингтоне накануне. Инфантино надел на заседании красную кепку с надписью «США» и числами 45–47 (порядок президентских сроков Дональда Трампа).

Ковентри отметила, что не знала об участии Инфантино в этом мероприятии.

«Наша позиция в том, что мы продолжим быть политически нейтральными, я думаю, что это единственный способ для нас как организации обеспечить честность соревнований», — сказала Ковентри.

Глава МОК отметила, что «Олимпийская хартия очень четко формулирует, чего она ожидает от членов МОК».

Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира»
Спорт
Джанни Инфантино

Инфантино продемонстрировал соглашение о сотрудничестве ФИФА с «Советом мира», которое включает строительство 50 мини-полей и еще пяти полноразмерных в Газе, а также академии и нового стадиона на 20 тыс. мест.

Согласно Олимпийской хартии, члены организации должны действовать независимо от коммерческих и политических интересов, отмечает Reuters. Члены МОК также не могут принимать от правительств, организаций или других сторон какие-либо мандаты или инструкции, которые могут препятствовать свободе их действий и голосования.

Инфантино стал членом МОК в 2020 году.

Персоны
Международный олимпийский комитет (МОК) Джанни Инфантино ФИФА Совет мира
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
