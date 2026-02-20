МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира»
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит появление члена организации и главы ФИФА Джанни Инфантино на заседании «Совета мира», заявила на пресс-конференции президент МОК Кирсти Ковентри.
Первое заседание «Совета мира», созданного в том числе для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, прошло в Вашингтоне накануне. Инфантино надел на заседании красную кепку с надписью «США» и числами 45–47 (порядок президентских сроков Дональда Трампа).
Ковентри отметила, что не знала об участии Инфантино в этом мероприятии.
«Наша позиция в том, что мы продолжим быть политически нейтральными, я думаю, что это единственный способ для нас как организации обеспечить честность соревнований», — сказала Ковентри.
Глава МОК отметила, что «Олимпийская хартия очень четко формулирует, чего она ожидает от членов МОК».
Инфантино продемонстрировал соглашение о сотрудничестве ФИФА с «Советом мира», которое включает строительство 50 мини-полей и еще пяти полноразмерных в Газе, а также академии и нового стадиона на 20 тыс. мест.
Согласно Олимпийской хартии, члены организации должны действовать независимо от коммерческих и политических интересов, отмечает Reuters. Члены МОК также не могут принимать от правительств, организаций или других сторон какие-либо мандаты или инструкции, которые могут препятствовать свободе их действий и голосования.
Инфантино стал членом МОК в 2020 году.
