Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо
Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов получил трехматчевую дисквалификацию за удар игрока «Нефтехимика» клюшкой в лицо, сообщилапресс-служба КХЛ.
Игра прошла 20 февраля в Нижнекамске и закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2.
Морозова удалили до конца матча на 57-й минуте, когда он, проезжал мимо Булата Шафигуллина, толкнул его клюшкой. Удар пришелся в лицо игроку.
Шафигуллин в том матче забросил две шайбы.
Морозов также получил денежный штраф.
В середине сентября стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. Хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Его отстранили только на месяц.
