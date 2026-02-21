Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо

Хоккеиста «Спартака» Морозова отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо

Морозов в проигранном матче с «Нефтехимиком» ударил клюшкой в лицо автору обеих шайб нижнекамцев. Он пропустит три матча

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов получил трехматчевую дисквалификацию за удар игрока «Нефтехимика» клюшкой в лицо, сообщилапресс-служба КХЛ.

Игра прошла 20 февраля в Нижнекамске и закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2.

Морозова удалили до конца матча на 57-й минуте, когда он, проезжал мимо Булата Шафигуллина, толкнул его клюшкой. Удар пришелся в лицо игроку.

Шафигуллин в том матче забросил две шайбы.

Морозов также получил денежный штраф.

В середине сентября стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. Хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Его отстранили только на месяц.