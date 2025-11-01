Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин

Лидера «Спартака» Ивана Морозова дисквалифицировали за кокаин на один месяц

Форвард Иван Морозов ранее признался в употреблении кокаина, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, и в итоге срок дисквалификации стал минимальным

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало хоккеиста московского «Спартака» Ивана Морозова на один месяц за кокаин. Об этом сообщается в телеграм-канале юридической группы «Клевер Консалт», которая занималась его делом.

16 сентября «Спартак» сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста выявлено запрещенное вещество. Форвард московского клуба был отстранен до завершения расследования.

Морозов 28 октября впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, что в допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. По его словам, употребление произошло вне соревновательного периода. Хоккеист подчеркнул, что осознает свою ошибку, полностью берет на себя ответственность и искренне сожалеет о произошедшем.

«Клевер Консалт» отмечает, что за подобное нарушение Морозову могла быть назначена серьезная санкция — вплоть до четырехлетней дисквалификации. «Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца», — говорится в сообщении.

Таким образом, Морозов может в ближайшее время вернуться на лед.

Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард набрал 50 (19 + 31) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и еще 12 (5 + 7) в 12 играх плей-офф, став вторым бомбардиром «красно-белых».

Хоккеист также стал четвертым игроком КХЛ в 2025 году, чья допинг-проба оказалась положительной. До него, в марте, были отстранены Владислав Каменев и Никита Седов из ЦСКА. В апреле подобное случилось с Анатолием Голышевым из «Автомобилиста», но он уже отбыл дисквалификацию и вернулся на лед.