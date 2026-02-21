Голландский конькобежец в 40 лет выиграл масс-старт на Олимпиаде
Голландские конькобежцы Йоррит Бергсма и Марейке Груневауд стали олимпийскими чемпионами в масс-стартах на Играх в Италии.
Для 40-летнего Бергсмы это второе золото Игр в карьере (после 10 000 м в Сочи) и вторая медаль в Италии (после бронзы на 10 000 м). Второе место у мужчин занял датчанин Виктор Хальд Торуп, третье — итальянец Андреа Джованнини.
У женщин в масс-старте серебряным призером стала канадка Ивани Блонден, бронзу взяла американка Миа Манганелло. Россиянка Анастасия Семенова не пробилась в финал.
Груневауд на Олимпиаде-2026 ранее завоевала серебро в командной гонке преследования.
Бывшая российская конькобежка Елизавета Голубева, которая в 2023-м объявила о переходе в сборную Казахстана, заняла 16-е место.
Ранее на Играх российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м.
