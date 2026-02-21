Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпийских играх в Италии.
Семенова заняла девятое место в полуфинале. Для выхода в финал нужно было попасть в топ-8.
В финале примет участие бывшая российская конькобежка Елизавета Голубева, которая в 2023 году объявила о смене гражданства на казахстанское.
Ранее на Играх российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м.
21-летняя Семенова является чемпионкой России в командной гонке (2025).
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
