Олимпиада-2026
0

Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В полуфинале масс-старта Семенова заняла девятое место. В финал вышли конькобежки, занявшие первые восемь мест
Анастасия Семенова
Анастасия Семенова (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпийских играх в Италии.

Семенова заняла девятое место в полуфинале. Для выхода в финал нужно было попасть в топ-8.

В финале примет участие бывшая российская конькобежка Елизавета Голубева, которая в 2023 году объявила о смене гражданства на казахстанское.

У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Ранее на Играх российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м.

21-летняя Семенова является чемпионкой России в командной гонке (2025).

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Анастасия Семенова Олимпиада-2026 конькобежцы
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
