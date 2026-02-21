Яромир Ягр объявил о завершении профессиональной карьеры в хоккее

Последний раз Ягр выходил на поле за чешский «Рытиржи Кладно» 21 декабря. 54-летний хоккеист не в первый раз говорит о завершении карьеры

Яромир Ягр (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года в составе сборной Чехии Яромир Ягр объявил о завершении карьеры, приводит слова спортсмена iDnes.cz.

«Болельщики меня больше не увидят. Скорее всего, нет. Для этого потребуется чудо. Богу пришлось бы явиться, вселиться в меня и омолодить меня на пятнадцать лет. Но я иногда хожу кататься на коньках», — сказал Ягр.

54-летний хоккеист добавил, что набрал лишний вес и для него сложно заставлять себя делать физические упражнения, «когда в этом нет необходимости».

Ранее в 2024 году Ягр уже говорил о завершении карьеры, он планировал закончить ее в прошлом сезоне.

Хоккеист выступает за чешский «Рытиржи Кладно», последний раз он выходил на поле 21 декабря.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м. В январе чех продал 80% акций «Кладно» ради привлечения средств в команду.

В 2004–2005 и 2008–2011 годах Ягр играл в России за «Авангард», выиграл с омской командой Кубок европейских чемпионов (2005), а в 2011-м — Кубок континента.

Ягр является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010). Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.