Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне

Агент: Яромир Ягр объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере

Чешский хоккеист в 52 года вышел на лед в первом матче сезона и сделал результативную передачу. По словам агента Ягра, перед матчем форвард заявил, что играет последний сезон в карьере, начавшейся еще в 1988 году

Яромир Ягр (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чешский нападающий Яромир Ягр проводит последний сезон в карьере, хотя здоровье позволяет ему еще играть, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Ярослав Зидек.

Накануне 52-летний Ягр вышел на лед в первом туре чешской экстралиги за принадлежащий ему «Кладно» и отдал голевую передачу. «Кладно» проиграл в гостях со счетом 1:5.

У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. <...> Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — сказал Зидек.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах выступал в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) с «Питтсбург Пингвинз». Является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

В сезонах в 2004–2005 и 2008–2011 годах Ягр играл в России за «Авангард», выиграл с омской командой Кубок европейских чемпионов (2005), а в 2011-м — Кубок континента.

Чех занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).