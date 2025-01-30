Яромир Ягр продал родной клуб в Чехии
Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии 52-летний Яромир Ягр продал 80% доли в своем клубе «Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу, оставив себе миноритарный пакет, пишет AP.
Финансовые подробности сделки не сообщаются. Ягр и Драстил заявили, что основной причиной сделки было укрепление финансового положения клуба, который занимает предпоследнее место в чешской экстралиге.
Ягру с 2011 года принадлежала доля в 70%, с 2017-го он получил клуб в полную собственность.
Ягр является воспитанником «Кладно» и вернулся в клуб из НХЛ в 2018 году. По окончании текущего сезона чех собрался завершить карьеру.
Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах выступал в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) с «Питтсбург Пингвинз». Является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
В сезонах в 2004–2005 и 2008–2011 годах Ягр играл в России за «Авангард», выиграл с омской командой Кубок европейских чемпионов (2005), а в 2011-м — Кубок континента.
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