Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Сборные Канады и США сыграют в финале хоккейного турнира на Олимпиаде

Канада и США в третий раз сыграют в финале Олимпиады и впервые с Ванкувера-2010, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме

Сборные Канады и США на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере (Фото: Harry How / Getty Images)

В финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде сыграют сборные США и Канады. Матч пройдет 22 февраля, начало — 16:10 мск.

В полуфинале Канада одержала волевую победу на сборной Финляндии со счетом 3:2 благодаря голу за 36 секунд до конца. В середине игры канадцы уступали со счетом 0:2. При этом канадцам уже во втором матче плей-офф подряд приходится отыгрываться на последних минутах.

Сборная США победила команду Словакии со счетом 6:2.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует посетить финал в случае участия сборной США.

Канада и США в третий раз сыграют в финале Олимпиады и впервые с игр в Ванкувере 2010 года, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В финале 2002 года тоже победили канадцы (5:2). Также команды встречались в финале прошедшего год назад турнира Четырех наций под эгидой НХЛ.

Игроки НХЛ впервые с 2014 года выступают на Олимпиаде. Канада выиграла предыдущих два турнира с участием игроков НХЛ. Из действующих игроков сборной на Играх 2010 и 2014 годов играли Кросби и защитник Дрю Даути. Кросби пропустил полуфинал из-за полученной в 1/4 финала травмы.

Сборная Канады является девятикратным победителем Олимпийских игр, последнее золото было завоевано в 2014 году.

Команда США дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году сборная США была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду». По нему в Голливуде сняли фильм.

В декабре 2025 года Дональд Трамп принял в Белом доме членов той сборной США и наградил их золотыми медалями конгресса, высшей гражданской наградой страны.

«Это был один из величайших моментов в истории американского спорта. За мной стоит очень сильная команда чемпионов», — сказал президент США.

Трамп назвал хоккеистов легендами американской спортивной истории и героями всей нации. «Это был один из самых значимых моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт. Это люди, которые подарили нам одну из самых легендарных спортивных побед всех времен», — добавил президент.

Сборная России не участвовала в Олимпиаде из-за отстранения. Российская команда только в 1998 году доходила до финала олимпийского турнира с участием игроков НХЛ. Тогда сборная в матче за золото уступила Чехии со счетом 0:1.