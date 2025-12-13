Трамп наградил чемпионов Олимпиады 1980 года по хоккею
Дональд Трамп принял в Белом доме членов мужской сборной США по хоккею, которая завоевала золото на Олимпиаде 1980 года, сообщает Fox News.
«Это был один из величайших моментов в истории американского спорта. За мной стоит очень сильная команда чемпионов», — сказал президент США.
Трамп назвал хоккеистов легендами американской спортивной истории и героями всей нации. «Это был один из самых значимых моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт. Это люди, которые подарили нам одну из самых легендарных спортивных побед всех времен», — добавил президент.
Члены команды надели те же белые ковбойские шляпы, что и на церемонии открытия Игр-1980, а капитан команды Майк Эрузионе подарил Трампу реплику такой шляпы.
Также Трамп подписал указ о награждении хоккеистов сборной США 1980 года золотыми медалями конгресса, высшей гражданской наградой страны.
На Играх-1980 в Лейк-Плэсиде сборная США, составленная из игроков студенческих команд, сенсационно обыграла команду СССР, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр. Эту игру называют «Чудо на льду».
