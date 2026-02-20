Американские хоккеистки победили Канаду в овертайме в финале Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 2:1, победная шайба на счету Меган Келлер

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Женская сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии.

В финальном матче американки в овертайме обыграли канадок со счетом 2:1.

В составе проигравших единственную шайбу на 21-й минуте забросила Кристин О'Нилл. У США за две минуты до конца основного времени Хилари Найт (58) сравняла счет. В овертайме шайбу забросила Меган Келлер (65).

Ранее бронзу забрала сборная Швейцарии, в матче за третье месте команда в овертайме обыграла Швецию (2:1).

Для женской сборной США это третья олимпийская золотая медаль. На прошлых Играх в Пекине команда в финале турнира проиграла Канаде (2:3).

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Российские женская и мужская сборные по хоккею в Играх-2026 участия не принимают.