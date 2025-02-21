Мирра Андреева обыграла Рыбакину и вышла в финал крупного турнира в Дубае

17-летняя российская теннисистка впервые в карьере дошла до финала турнира категории WTA-1000. На следующей неделе она станет первой ракеткой России

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.

В полуфинале 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину, седьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Ранее Андреева и Рыбакина встречались один раз, в третьем круге в Пекине в 2023 году сильнее была представительница Казахстана.

В решающем матче Андреева сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания, 38-й номер рейтинга WTA) — Каролина Мухова (Чехия, 17).

В 1/4 финала в Дубае Андреева победила вторую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши. Россиянка пятый раз в карьере дошла до полуфинала турнира WTA и впервые на турнире WTA-1000.

Андреева занимает 14-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. В финалах она играла дважды: в июле 2024-го в румынских Яссах (победа над Элиной Аванесян) и в октябре — в китайском Нинбо (поражение от Дарья Касаткиной). В новом рейтинге WTA после турнира в Дубае Андреева станет первой ракеткой России, обойдя Касаткину.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Всего на счету 25-летней теннисистки восемь титулов WTA, включая Уимблдон в 2022 году.

Турнир в Дубае завершится 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,66 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.