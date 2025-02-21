Комментатор Скворцов поблагодарил врачей после выписки из больницы

Комментатор, который провел почти две недели в больнице после избиения в Новосибирске, заявил, что хочет как можно скорее вернуться в эфир

Роман Скворцов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию после избиения в Новосибирске, в своем телеграм-канале поблагодарил врачей после выписки из больницы.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Выписали его 21 февраля.

«Дорогие мои врачи, вы — просто лучшие! Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас, как сыр в масле», — написал Скворцов.

По словам Скворцова, на следующей неделе после встречи с врачом станет ясно, когда он сможет вернуться к работе. «Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел бы в эфир, но не все зависит от меня. Всем, кто переживал за меня, большое спасибо! Я в долгу перед вами», — заключил комментатор.

Скворцов пострадал в результате конфликта у одного из баров города. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы). Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.