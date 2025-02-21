 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Комментатор Скворцов поблагодарил врачей после выписки из больницы

Избитый в Новосибирске комментатор Скворцов поблагодарил врачей после выписки
Комментатор, который провел почти две недели в больнице после избиения в Новосибирске, заявил, что хочет как можно скорее вернуться в эфир
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию после избиения в Новосибирске, в своем телеграм-канале поблагодарил врачей после выписки из больницы.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Выписали его 21 февраля.

«Дорогие мои врачи, вы — просто лучшие! Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас, как сыр в масле», — написал Скворцов.

Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы
Спорт
Роман Скворцов

По словам Скворцова, на следующей неделе после встречи с врачом станет ясно, когда он сможет вернуться к работе. «Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел бы в эфир, но не все зависит от меня. Всем, кто переживал за меня, большое спасибо! Я в долгу перед вами», — заключил комментатор.

Скворцов пострадал в результате конфликта у одного из баров города. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы). Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Роман Скворцов
Материалы по теме
ТАСС узнал, что подозреваемый в избиении Скворцова вышел под подписку
Спорт
Коллега Скворцова рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора
Спорт
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное дело
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Кабмин дал льготу на оплату электроснабжения некоторых жилых домовНедвижимость, 17:10
Минюст признал иноагентами Жанну Агалакову и Илью АзараПолитика, 17:04
Путин рассказал, что в России научились выращивать бананыПолитика, 17:01
Путин заявил, что некоторые страны «обскакали» Россию в двигателестроенииПолитика, 16:55
Замглавы Ростовской области отправили под домашний арестПолитика, 16:51
Кардинал допустил отречение от престола папы Франциска из-за болезниПолитика, 16:42
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Сэйлор: США должны купить 20% биткоина до России и КитаяКрипто, 16:40
Путин сравнил температуру боеголовок «Орешника» с температурой на СолнцеПолитика, 16:25
Житель Энгельса избил участника военной операции в СирииОбщество, 16:22
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференцийСпорт, 16:22
Нацбанк Казахстана ограничил спреды при покупке и продаже долларовФинансы, 16:20
Axios перечислил пять шагов Зеленского, разозливших ТрампаПолитика, 16:11
Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компанийЭкономика, 15:53