Агент Черчесова рассказал об интересе к тренеру из иностранных клубов

Алан Агузаров сообщил, что только за последние две недели с ним связывались представители трех зарубежных клубов по поводу возможного сотрудничества с Черчесовым, который в конце января покинул сборную Казахстана

Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Несколько иностранных клубов проявляют интерес к бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Об этом «Матч ТВ» сообщил его представитель Алан Агузаров.

Черчесова 27 января уволили с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Только за последние две недели со мной связывались представители трех зарубежных клубов. С иранского чемпионата тоже была команда, не буду озвучивать какая. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому вопросу», — сказал Агузаров.

По словам Агузарова, приоритетными для Черчесова являются варианты в России. «Не думаю, что ему нужен отдых или перезагрузка, но очень важно — куда и зачем. Россия у него всегда в приоритете, но только борьба за чемпионство. Знаю точно, что ему важно закрыть этот гештальт», — добавил Агузаров.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года, под его руководством команда взяла только одно очко в шести матчах, потерпев пять поражений. При этом Казахстан ни разу не забил и пропустил 15 мячей.

Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне 61-летний тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.