Министр заявил, что Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения и поддерживает фундаментальные ценности спорта

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС против ОКР.

«Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения», — сказал Дегтярев «Матч ТВ».

Министр отметил, что на ПМЭФ‑2024 во время рабочей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсуждал роль спорта в улучшении международных связей. «Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью», — заключил он.

В начале этой недели госсекретарь по международным коммуникациям и связям Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна снова не допустила включения ОКР и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза.

Всего Венгрия, по словам Ковача, заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла.

В декабре Петер Сийярто говорил, что Венгрия не позволила включить ОКР и два клуба в 15-й санкционный список ЕС.