Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС против ОКР
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС против ОКР.
«Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения», — сказал Дегтярев «Матч ТВ».
Министр отметил, что на ПМЭФ‑2024 во время рабочей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсуждал роль спорта в улучшении международных связей. «Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью», — заключил он.
В начале этой недели госсекретарь по международным коммуникациям и связям Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна снова не допустила включения ОКР и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза.
Всего Венгрия, по словам Ковача, заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла.
В декабре Петер Сийярто говорил, что Венгрия не позволила включить ОКР и два клуба в 15-й санкционный список ЕС.
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