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Война санкций ,  
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Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС против ОКР

Сюжет
Война санкций
Министр заявил, что Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения и поддерживает фундаментальные ценности спорта
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС против ОКР.

«Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения», — сказал Дегтярев «Матч ТВ».

Министр отметил, что на ПМЭФ‑2024 во время рабочей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсуждал роль спорта в улучшении международных связей. «Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью», — заключил он.

Венгрия заблокировала санкции ЕС против ОКР и двух футбольных клубов
Спорт
Петер Сийярто

В начале этой недели госсекретарь по международным коммуникациям и связям Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна снова не допустила включения ОКР и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза.

Всего Венгрия, по словам Ковача, заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла.

В декабре Петер Сийярто говорил, что Венгрия не позволила включить ОКР и два клуба в 15-й санкционный список ЕС.

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Михаил Дегтярев Венгрия Олимпийский комитет России (ОКР) ЕС санкции
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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