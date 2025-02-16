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Сборная США прервала 15-летнюю серию побед Канады с Кросби в составе

США впервые за 15 лет обыграли Канаду с Кросби и вышли в финал Турнира 4 наций
Сборная США первой вышла в финал Турнира четырех наций, обыграв канадцев со счетом 3:1. Дубль оформил Джейк Гюнцель. Встреча в Монреале началась с трех драк подряд за девять секунд игрового времени
Сидни Кросби (справа)
Сидни Кросби (справа) (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Сборная США победила команду Канады и вышла в финал Турнира четырех наций, который проходит в Монреале и Бостоне с участием игроков НХЛ.

Игра в Монреале завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев, у которых забивали Джейк Гюнцель (11-я и 59-я минуты) и Дилан Ларкин (34). Единственная шайба канадцев — на счету Коннора Макдэвида (6).

Игра началась с трех драк после первых трех вбрасываний — всего за девять секунд игрового времени.

«Я думаю, что мы хотели донести мысль: «Это наше время», — сказал Мэттью Ткачук, устроивший первую драку. — Мы были во враждебной среде и хотели показать, что не отступим».

Канадцы впервые с 2010-го потерпели поражение, имея в составе нападающего Сидни Кросби. До этого капитан «Питтсбург Пингвинз» помог им выиграть 26 матчей подряд.

Финал пройдет в ночь на 21 февраля по московскому времени в Бостоне. Канадцам для выхода в финал нужно обыгрывать в следующем матче Финляндию, матч сборных США и Швеции не будет иметь турнирного значения.

Турнир проходит под эгидой НХЛ и IIHF вместо запланированного изначально Кубка мира. Российскую команду на него не позвали.

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