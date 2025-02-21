 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Эксперт назвал самый главный трансфер в российском футболе за зиму

Эксперт Толстиков: новичок «Зенита» Энрике стал главным трансфером зимы в РПЛ
Александр Толстиков отметил, что бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике представляется наиболее значимым приобретением зимнего трансферного окна среди всех крупных покупок РПЛ
Фото: футболист Луис Энрике (ФК "Зенит"/ТАСС)
Фото: футболист Луис Энрике (ФК "Зенит"/ТАСС)

Футбольный менеджер и специалист по международному трансферному рынку Александр Толстиков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что новый бразильский игрок «Зенита» Луис Энрике обладает чемпионским потенциалом и в будущем может быть выгодно продан.

«Наверное, «Спартак» с «Зенитом» грамотнее работали (в трансферное окно). Насколько разумна покупка Энрике? У нас уже есть примеры, когда «Зенит» покупает задорого, а потом продает задорого, поэтому наверняка у них есть план на игрока. Это футболист 100% чемпионского уровня, и возраст у него хороший. Если он решит задачу в этом году и, дай бог, в следующем, то они наверняка продадут его не дешевле, потому что футболист высокого уровня», — сказал Толстиков.

Футбольные эксперты назвали лучшие зимние трансферы в РПЛ
Спорт
Фото:Полузащитник «Зенита» Луис Энрике (ФК «Зенит»/ТАСС)

Оценивая значимость самых крупных зимних трансферов в Российской премьер-лиге (РПЛ), он поставил Луиса Энрике на первое место, а Ливая Гарсию и Пабло Солари, перешедших в «Спартак», — на второе и третье. 

«Зенит» объявил о покупке 24-летнего бразильского полузащитника из «Ботафого» 20 января. По данным Transfermarkt, его трансфер оценивается в €33 млн.

«Спартак» усилил состав тринидадцем Ливаем Гарсией, перешедшим из АЕКа за рекордные для клуба €18,7 млн, а также аргентинским нападающим Пабло Солари из «Ривер Плейта» за €10 млн.

Толстиков в разные годы был главой селекционного отдела «Краснодара», а также техническим директором клуба. Был владельцем португальского клуба  «Униан Лейрия». Также он известен по работе с клубами из Бразилии и других стран Южной Америки и Европы.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
Луис Энрике ФК Зенит ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Бразильский защитник «Зенита» назвал себя наполовину россиянином
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Собянин сообщил о планах по открытию новых станций метро к 2030 годуНедвижимость, 11:03
Средства на счетах россиян впервые обогнали наличные. Что к этому привелоPro, 11:00
В России сертифицировали кроссовер Knewstar 002, уже и так знакомый водителямАвто, 10:59
Как перестать завидовать чужому успеху — советы профессора наук о мозгеPro, 10:59
Малкин допустил свое возвращение в магнитогорский «Металлург» в 2026 годуСпорт, 10:58
Core.XP зарегистрировала свои первые системы добровольной сертификацииПресс-центр, 10:56
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Сенаторы внесли законопроект о выходе США из ООНПолитика, 10:39
Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать КанадуСпорт, 10:36
5 точек контакта в магазине, которые удвоят средний чек и конверсиюPro, 10:34
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:32
Рубио поддержал версию утечки вируса COVID-19 из лаборатории в УханиПолитика, 10:26
Маск спрогнозировал возможный исход выборов на УкраинеПолитика, 10:22
«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛСпорт, 10:19