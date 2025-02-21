Эксперт назвал самый главный трансфер в российском футболе за зиму

Александр Толстиков отметил, что бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике представляется наиболее значимым приобретением зимнего трансферного окна среди всех крупных покупок РПЛ

Фото: футболист Луис Энрике (ФК "Зенит"/ТАСС)

Футбольный менеджер и специалист по международному трансферному рынку Александр Толстиков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что новый бразильский игрок «Зенита» Луис Энрике обладает чемпионским потенциалом и в будущем может быть выгодно продан.

«Наверное, «Спартак» с «Зенитом» грамотнее работали (в трансферное окно). Насколько разумна покупка Энрике? У нас уже есть примеры, когда «Зенит» покупает задорого, а потом продает задорого, поэтому наверняка у них есть план на игрока. Это футболист 100% чемпионского уровня, и возраст у него хороший. Если он решит задачу в этом году и, дай бог, в следующем, то они наверняка продадут его не дешевле, потому что футболист высокого уровня», — сказал Толстиков.

Оценивая значимость самых крупных зимних трансферов в Российской премьер-лиге (РПЛ), он поставил Луиса Энрике на первое место, а Ливая Гарсию и Пабло Солари, перешедших в «Спартак», — на второе и третье.

«Зенит» объявил о покупке 24-летнего бразильского полузащитника из «Ботафого» 20 января. По данным Transfermarkt, его трансфер оценивается в €33 млн.

«Спартак» усилил состав тринидадцем Ливаем Гарсией, перешедшим из АЕКа за рекордные для клуба €18,7 млн, а также аргентинским нападающим Пабло Солари из «Ривер Плейта» за €10 млн.

Толстиков в разные годы был главой селекционного отдела «Краснодара», а также техническим директором клуба. Был владельцем португальского клуба «Униан Лейрия». Также он известен по работе с клубами из Бразилии и других стран Южной Америки и Европы.