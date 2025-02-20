Футбольные эксперты назвали лучшие зимние трансферы в РПЛ

В четверг, 20 февраля, закрылось зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ). Известные футбольные эксперты выделили для «РБК Спорт» лучшие сделки межсезонья и объяснили, как они повлияют на чемпионскую гонку

Фото: Полузащитник «Зенита» Луис Энрике (ФК «Зенит»/ТАСС)

Сколько потратили клубы

По данным Transfermarkt, в зимнее трансферное окно больше всего потратил петербургский «Зенит» — €34,8 млн. За ним следует московский «Спартак» с результатом €29,9 млн, а замыкает тройку лидеров московское «Динамо», потратившее €11,4 млн. ЦСКА приобрел игрока за €4,2 млн. Тольяттинский «Акрон» пополнил состав двумя футболистами, затратив €1,13 млн. Остальные клубы не превысили отметку €400 тыс. при трансферах, а несколько команд и вовсе обошлись без новых покупок в зимний период.

Самым дорогим трансфером стал атакующий полузащитник Луис Энрике, игрок сборной Бразилии, за которого «Зенит» заплатил €33 млн. До перехода в российский клуб Энрике, выступая за «Ботафого», стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. В общей сложности он сыграл 55 матчей за бразильскую команду, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Вторым крупным приобретением стал нападающий Ливай Гарсия из сборной Тринидада и Тобаго, перешедший из греческого АЕКа. Московский «Спартак» заплатил за него €18,7 млн, что стало самым крупным трансфером в истории клуба. В составе АЕКа Гарсия провел 160 матчей и забил 56 голов, за сборную Тринидада и Тобаго он сыграл 43 раза, отметившись восемью голами.

Кроме того, «Спартак» приобрел аргентинского нападающего Пабло Солари из «Ривер Плейт». Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила €10 млн. Всего на его счету 110 матчей, 30 голов и 17 результативных передач. В составе «Ривер Плейт» Солари стал чемпионом Аргентины, обладателем Суперкубка и «Трофея чемпионов».

Какой зимний трансфер оказался лучшим

«РБК Спорт» обратился за комментариями к известным футбольным специалистам, у которых есть опыт работы на международном трансферном рынке.

По мнению футбольного менеджера и специалиста Александра Толстикова, наиболее удачные трансферы провели «Спартак» и «Зенит». Он отметил, что бразилец Луис Энрике, обладая чемпионским уровнем, может быть выгодно перепродан «Зенитом» в будущем, если оправдает ожидания.

«У нас уже есть примеры, когда «Зенит» покупает задорого, а потом продает задорого, поэтому наверняка у них есть план на игрока. Это футболист 100% чемпионского уровня, и возраст у него хороший. Если он решит задачу в этом году и, дай бог, в следующем, то они наверняка продадут его не дешевле, потому что футболист высокого уровня», — сказал Толстиков.

В рейтинге самых значимых зимних трансферов специалист расположил Луиса Энрике на первом месте, Ливая Гарсию — на втором, а Пабло Солари — на третьем.

Он отметил, что видел игру Пабло Солари вживую и считает, что в «Спартаке» у него должно получиться.

Толстиков добавил, что успех Гарсии в «Спартаке» напрямую зависит от способности футболиста адаптироваться к новому чемпионату. «Гарсия, если хорошо адаптируется в чемпионате России, наверное, будет делать разницу, как он ее делал в Греции. Мое мнение: чемпионат России чуть повыше, чем чемпионат Греции, и уровень сопротивления повыше. И как его будет использовать тренер «Спартака» — посмотрим. Время покажет», — заключил специалист.

Португальский агент Пауло Барбоза обратил внимание на покупку «Зенитом» нападающего Луиса Энрике, сказав, что футболист не только является усилением для текущего чемпионата, но и инвестицией в будущее петербургского клуба. «Покупка разумна, потому что это очень хороший игрок. Для клуба он будет представлять очень большую ценность. Я думаю, что они сумеют его хорошо продать. С другой стороны, это и усиление для «Зенита» на чемпионат, и на будущее — это молодой, очень перспективный игрок, и все это понимают», — сказал агент.

По его словам, футболисты, которыми усилился столичный «Спартак», — Ливай Гарсия и Пабло Солари — это игроки, имеющие определенную востребованность на рынке.

Агент добавил, что благодаря новым приобретениям «Спартак» дал понять, что намерен бороться за первое место в чемпионате, а «Зенит» подтвердил свои чемпионские амбиции.

«С точки зрения «Спартака», клуб существенно усилился, как и «Зенит». Я бы даже сказал, что «Спартак» с определенной точки зрения показал, что будет бороться за первое место с этим усилением. А «Зенит» еще раз подтвердил, что тоже хочет стать чемпионом. Это надо воспринимать как усиление команд, не только до конца чемпионата, хотя это тоже важный момент, но и на будущее. Это сделка на более длительный период», — добавил Барбоза.

Пауло Барбоза подчеркнул, что футбольный клуб из Санкт-Петербурга впечатляет своими большими финансовыми возможностями для масштабных трансферов. «Естественно, у «Зенита» есть финансовая возможность, поэтому клуб больше впечатляет в этом плане. Но «Спартак» тоже делает грамотное и хорошее усиление. Здесь будет интересно смотреть, как эти усиления будут претворяться в жизни», — заключил агент.

Футбольный агент Арсен Минасов сказал, что каждый клуб считает собственные решения по трансферам обоснованными и логичными, отметив, что универсальный метод достижения успеха отсутствует.

«Кто-то сделал грамотно, что никого не отпустил и никого не купил. «Зенит» пытается усилить те позиции, которые у него ослабли с уходом Клаудиньо, с потенциальным уходом Вендела. Они укрепляют позиции. «Спартак» — та же самая история. Из «Краснодара» никто не ушел, никого не взяли. Если мы будем смотреть только на голые цифры и на суммы и считать, что это правильно или неправильно, то это гадание на кофейной гуще», — сказал Минасов.

Он предполагает, что «Зенит», как и «Спартак» с Пабло Солари, увидел в Луисе Энрике особую ценность, оправдывающую рекордную для клуба трансферную сумму. «Наверное, для «Зенита» Луис Энрике — такая ценность, за которую они решили заплатить рекордные для клуба деньги. Допустим, тот же Солари — «Спартак», наверное, решил, что это для них ценность, и тоже заплатил деньги», — предположил агент.

Минасов отметил, что нельзя объективно оценить трансферы, не зная требований тренера к игрокам и их качествам. «Если бы были куплены все игроки на одну позицию, но разных качеств, это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже сработал. Кому-то нужен игрок такой манеры, кому-то — немного более гибкий, кому-то — более прямолинейный. Вопрос вкусовщины, кому что нравится», — добавил он.