Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Елену Остапенко из Латвии в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.
Россиянка, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, победила девятую ракетку мира со счетом 6:4, 7:5.
За выход в полуфинал Калинская сыграет с американкой Кори Гауфф или чешкой Каролиной Плишковой.
Игра Калинской стала одной из сенсаций Australian Open в этом году. Она выступила лучше всех россиянок, впервые в карьере добравшись до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».
Турниры категории WTA 1000 — вторые по престижности после «Большого шлема».
В одиночном разряде турнира осталась еще одна россиянка — Анастасия Потапова, которая позднее в среду сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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