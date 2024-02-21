Калинская победила латвийку Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

В матче третьего круга Анна Калинская победила девятую ракетку мира Елену Остапенко в двух сетах — 6:4, 7:5

Анна Калинская (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Елену Остапенко из Латвии в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.

Россиянка, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, победила девятую ракетку мира со счетом 6:4, 7:5.

За выход в полуфинал Калинская сыграет с американкой Кори Гауфф или чешкой Каролиной Плишковой.

Игра Калинской стала одной из сенсаций Australian Open в этом году. Она выступила лучше всех россиянок, впервые в карьере добравшись до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».

Турниры категории WTA 1000 — вторые по престижности после «Большого шлема».

В одиночном разряде турнира осталась еще одна россиянка — Анастасия Потапова, которая позднее в среду сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.