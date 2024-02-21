Россиянка разгромно проиграла чемпионке Уимблдона на турнире в Дубае
Вторая ракетка России Людмила Самсонова проиграла чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.
Матч завершился со счетом 2:6, 2:6 в пользу чешки, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.
В четвертьфинале Вондроушова, действующая чемпионка Уимблдона, сыграет с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия).
Самсонова на втором турнире подряд (и на пятом за сезон) не смогла выиграть больше одного матча. Россиянка вышла в 1/8 финала в Дубае после снятия Анастасии Павлюченковой, с которой должна была встретиться во втором круге.
Лучшим результатом Самсоновой в этом сезоне является выход в полуфинал турнира в Абу-Даби, где она проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан).
Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.
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