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Россиянка разгромно проиграла чемпионке Уимблдона на турнире в Дубае

Самсонова проиграла Вондроушовой в 1/8 финала крупного турнира WTA в Дубае
Людмила Самсонова на втором турнире подряд не смогла выиграть больше одного матча — в Дубае она уступила Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Вторая ракетка России Людмила Самсонова проиграла чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6 в пользу чешки, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.

В четвертьфинале Вондроушова, действующая чемпионка Уимблдона, сыграет с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия).

Самсонова на втором турнире подряд (и на пятом за сезон) не смогла выиграть больше одного матча. Россиянка вышла в 1/8 финала в Дубае после снятия Анастасии Павлюченковой, с которой должна была встретиться во втором круге.

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Лучшим результатом Самсоновой в этом сезоне является выход в полуфинал турнира в Абу-Даби, где она проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан).

Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Людмила Самсонова
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