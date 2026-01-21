Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой

Олейникова раскритиковала Шнайдер и других спортсменов за участие в выставочных турнирах в России

Диана Шнайдер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер в ответ на критику украинки Александры Олейниковой заявила, что ее мотивацией играть на турнире в Санкт-Петербурге стала ее семья. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в рамках турнира Australian Open.

«Мы были в туре весь год, я редко видела родных. Моей единственной мотивацией сыграть в Санкт-Петербурге было навестить семью, показать отличный теннис для болельщиков, которые весь год поддерживали меня, болели за нас. Если у меня есть такая возможность, я ею воспользуюсь», — сказала Шнайдер.

Теннисистка также отметила, что не знает украинку и не думает, что та знает ее.

Ранее Олейникова в беседе с L'Equipe раскритиковала участие спортсменов в выставочных турнирах, спонсируемых «Газпромом». В частности, критике подверглась Шнайдер, которую президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за серебро Олимпиады-2024.

В турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходившем в прошлом году в Санкт-Петербурге, помимо Шнайдер также приняли участие Даниил Медведев, Александр Бублик и Карен Хачанов.

В матче второго круга Australian Open Шнайдер отыграла три матчбола у австралийки Талии Гибсон и выиграла матч со счетом 3:6, 7:5, 6:3. В следующем раунде она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.