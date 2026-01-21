 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Шнайдер отыграла три матчбола и вышла в третий круг Australian Open

Россиянка отыграла три матчбола у австралийки Талии Гибсон и выиграла матч со счетом 3:6, 7:5, 6:3, повторив свой лучший результат на турнире
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла австралийскую теннисистку Талию Гибсон и вышла в третий круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой россиянки со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Гибсон, 119-я ракетка мира, уверенно взяла первый сет. Во втором Шнайдер (22-я ракетка) отыгралась с трех матчболов на своей подаче. В решающей партии, проигрывая 0:2, она вновь одержала победу.

Эта победа позволила 21-летней Шнайдер во второй раз подряд выйти в третий круг Australian Open, повторив свое лучшее достижение на этом турнире.

В следующем раунде она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Призовой фонд турнира «Большого шлема» составляет около $75 млн.

Екатерина Халимовская
теннис Australian Open Диана Шнайдер
