Шнайдер отыграла три матчбола и вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла австралийскую теннисистку Талию Гибсон и вышла в третий круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой россиянки со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Гибсон, 119-я ракетка мира, уверенно взяла первый сет. Во втором Шнайдер (22-я ракетка) отыгралась с трех матчболов на своей подаче. В решающей партии, проигрывая 0:2, она вновь одержала победу.
Эта победа позволила 21-летней Шнайдер во второй раз подряд выйти в третий круг Australian Open, повторив свое лучшее достижение на этом турнире.
В следующем раунде она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Призовой фонд турнира «Большого шлема» составляет около $75 млн.
