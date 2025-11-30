Команда Медведева обыграла команду Бублика на турнире в Санкт-Петербурге

Команда Медведева обыграла команду Бублика на выставочном турнире в Петербурге

Команда «Сфинксы» с Медведевым, Хачановым, Путинцевой и Кудерметовой выиграла турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который прошел по нестандартным правилам

Даниил Медведев и Александр Бублик (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Команда «Сфинксы» с Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в составе выиграла товарищеский турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

За «Сфинксов» также играли Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева.

«Сфинксы» обыграли команду «Львы» с Дианой Шнайдер, Анастасией Потаповой, Таллоном Грикспором и Александром Бубликом.

Соревнования прошли по нестандартным правилам, матчи игрались на время, каждая из команд выиграла по пять матчей, но «Сфинксы» взяли больше геймов — 105:100.

В очном матче Медведев (13-й в рейтинге ATP) победил Бублика (11-й).

Выступающий за Казахстан теннисист после этого напомнил, что выиграл у Медведева «самый важный матч» в финале турнира в немецком Галле. «Я один раз у него выиграл, и этого достаточно», — отметил Бублик, которого цитирует «РИА Новости».