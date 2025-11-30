Команда Медведева обыграла команду Бублика на турнире в Санкт-Петербурге
Команда «Сфинксы» с Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в составе выиграла товарищеский турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
За «Сфинксов» также играли Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева.
«Сфинксы» обыграли команду «Львы» с Дианой Шнайдер, Анастасией Потаповой, Таллоном Грикспором и Александром Бубликом.
Соревнования прошли по нестандартным правилам, матчи игрались на время, каждая из команд выиграла по пять матчей, но «Сфинксы» взяли больше геймов — 105:100.
В очном матче Медведев (13-й в рейтинге ATP) победил Бублика (11-й).
Выступающий за Казахстан теннисист после этого напомнил, что выиграл у Медведева «самый важный матч» в финале турнира в немецком Галле. «Я один раз у него выиграл, и этого достаточно», — отметил Бублик, которого цитирует «РИА Новости».
