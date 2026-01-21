 Перейти к основному контенту
Даниил Медведев заявил, что никогда не задумывался о смене гражданства

С 2022 года порядка десятка теннисистов отказались представлять Россию и сменили спортивное гражданство
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Morgan Hancock / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев никогда не задумывался о смене гражданства. Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках турнира Australian Open.

«Я никогда не задумывался об этом [о смене гражданства], потому что верю, что место, где ты родился, имеет большое значение. Политика и остальные вещи — это другое дело», — сказал Медведев.

29-летний теннисист также добавил, что не осуждает и понимает спортсменов, сменивших гражданство.

После февраля 2022 года за Россию отказались выступать порядка десятка теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Медведев впервые за два года вышел в третий раунд турнира Australian Open. В матче второго круга он обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. Следующим соперником 12-й ракетки мира станет венгр Фабиан Марожан (47).

Россиянин трижды доходил до финала Australian Open, но ни разу не выигрывал турнир. В двух финалах он вел по сетам со счетом 2:0.

Рената Утяева
Даниил Медведев Australian Open теннис
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
