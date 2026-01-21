 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вандал поджег статую Криштиану Роналду возле его музея на Мадейре

Неизвестный мужчина поджег памятник перед музеем Криштиану Роналду CR7 и выложил в соцсети видео с подписью «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Мужчина поджег статую нападающего саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в главном городе португальского острова Мадейра Фуншале, где футболист родился и вырос. Об этом сообщает Goal.

По данным полиции, инцидент произошел 20 января на проспекте Авенида-ду-Мар. Злоумышленник облил статую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пламя быстро охватило скульптуру, а сам мужчина включил музыку на портативной колонке и исполнил непристойный танец.

Видео с поджогом было опубликовано в аккаунте Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) под названием zaino.tcc.filipe. В описании профиля указано, что владелец является «фристайл-артистом и местным жителем». Под видео он оставил вызывающую подпись «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану».

Полиция Мадейры заявила, что личность подозреваемого уже установлена. «Автор преступления определен, он уже был замешан в подобных инцидентах ранее», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Представитель музея CR7 отказался от комментариев, заявив, что инцидентом занимается полиция.

Бронзовая статуя высотой около 2,4 м была первоначально установлена в 2014 году на портовой площади Праса-ду-Мар при личном участии Роналду. Однако в 2016 году ее пришлось убрать оттуда, после того как группа фанатов Лионеля Месси нанесла на монумент имя аргентинского футболиста. Сейчас статуя стоит перед музеем Криштиану Роналду CR7.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выиграл судебный спор с итальянским футбольным клубом «Ювентус» по делу о пандемийных выплатах.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Екатерина Халимовская
Криштиану Роналду статуя
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
