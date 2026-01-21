Вандал поджег статую Криштиану Роналду возле его музея на Мадейре

Неизвестный мужчина поджег памятник перед музеем Криштиану Роналду CR7 и выложил в соцсети видео с подписью «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану»

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Мужчина поджег статую нападающего саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в главном городе португальского острова Мадейра Фуншале, где футболист родился и вырос. Об этом сообщает Goal.

По данным полиции, инцидент произошел 20 января на проспекте Авенида-ду-Мар. Злоумышленник облил статую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пламя быстро охватило скульптуру, а сам мужчина включил музыку на портативной колонке и исполнил непристойный танец.

Видео с поджогом было опубликовано в аккаунте Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) под названием zaino.tcc.filipe. В описании профиля указано, что владелец является «фристайл-артистом и местным жителем». Под видео он оставил вызывающую подпись «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану».

Полиция Мадейры заявила, что личность подозреваемого уже установлена. «Автор преступления определен, он уже был замешан в подобных инцидентах ранее», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Представитель музея CR7 отказался от комментариев, заявив, что инцидентом занимается полиция.

Бронзовая статуя высотой около 2,4 м была первоначально установлена в 2014 году на портовой площади Праса-ду-Мар при личном участии Роналду. Однако в 2016 году ее пришлось убрать оттуда, после того как группа фанатов Лионеля Месси нанесла на монумент имя аргентинского футболиста. Сейчас статуя стоит перед музеем Криштиану Роналду CR7.

