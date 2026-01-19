Роналду выиграл судебную тяжбу с «Ювентусом» о пандемийных выплатах

«Ювентус» окончательно проиграл суд Криштиану Роналду. С учетом процентов клуб будет должен выплатить португальскому нападающему около €11 млн по делу о невыплаченной зарплате времен пандемии

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Туринский суд по трудовым спорам отклонил апелляцию «Ювентуса» и подтвердил обязательство футбольного клуба выплатить около €11 млн португальскому нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Судья оставил в силе арбитражное решение от апреля 2024 года, согласно которому «Ювентус» должен выплатить Роналду €9,8 млн. С учетом начисленных процентов общая сумма долга составила около €11 млн. Клуб также обязан покрыть судебные издержки.

В 2020 году у «Ювентуса» действовало тайное соглашение с футболистами, позволяющее клубу отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса. С Роналду была подписана отдельная договоренность о выплате отложенных €19,5 млн даже в случае его ухода.

Однако летом 2021 года, после трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» обязательство не выполнил. Роналду инициировал против клуба арбитражное разбирательство в сентябре 2023 года.

В апреле 2024 года арбитраж частично удовлетворил иск португальца, признав за ним право на половину от первоначальной суммы — €9,8 млн. «Ювентус» подал апелляцию, настаивая, что юридически обязывающего соглашения не существовало, однако суд второй инстанции это опроверг.

Как отмечает газета, решение суда не окажет дополнительного влияния на текущее финансовое состояние «Ювентуса», поскольку выплата уже была зарезервирована в бюджете клуба на 2023–2024 годы.