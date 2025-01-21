 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Киевское «Динамо» впервые не проиграло в нынешнем розыгрыше Лиги Европы

Ничья с «Галатасараем» принесла киевскому «Динамо» первые очки в Лиге Европы
Встреча против «Галатасарая» завершилась со счетом 3:3. Предыдущие шесть матчей в общем этапе Лиги Европы киевский клуб проиграл
Фото: Ahmad Mora / Getty Images
Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 3:3 в гостевом матче общего этапа Лиги Европы.

В составе украинского клуба голы забили Владислав Ванат (45-я минута) и Андрей Ярмоленко (68, 82). У хозяев отличились Давинсон Санчес (6), Абдюлькерим Бардакджи (22) и Виктор Осимхен (53, с пенальти).

«Динамо» после шести подряд поражений набрало первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Тем не менее команда занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице. Киевляне уже ранее потеряли все шансы на выход в плей-офф. «Галатасарай» с 13 очками расположился на пятой строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Динамо» 30 января сыграет с латвийским РФШ в Гамбурге, «Галатасарай» в тот же день в гостях встретится с нидерландским «Аяксом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Европы Динамо Киев Галатасарай
Материалы по теме
«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
Спорт
МЮ победил в матче Лиги Европы после ошибки российского вратаря
Спорт
Лидер «Галатасарая» Икарди порвал «кресты» в матче Лиги Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Маск исковеркал имя Олафа Шольца, назвав его тупицейПолитика, 20:50
«Страна» рассказала, как решение Трампа о помощи навредит УкраинеПолитика, 20:47
Техосмотр 2025: все, что нужно знать водителямАвто, 20:45
Украинского пловца-паралимпийца дисквалифицировали за метамфетаминСпорт, 20:34
Трамп вернул звание старейшего президента США. ИнфографикаПолитика, 20:34
Киевское «Динамо» впервые не проиграло в нынешнем розыгрыше Лиги ЕвропыСпорт, 20:29
Парад сразу из шести планет стал виден на небеОбщество, 20:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фицо сорвал попытку вотума недоверия секретным докладомПолитика, 20:15
В «БКС Мир инвестиций» обновили топ-5 акций для среднесрочных инвесторовИнвестиции, 20:02
Эрдоган объявил 22 января днем траура в Турции после пожара на курортеОбщество, 20:01
Жена Сноудена подала документы на российское гражданствоПолитика, 19:47
Фицо назвал главный вопрос переговоров по УкраинеПолитика, 19:35
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым убрали из онлайн-кинотеатров до 17 февраляОбщество, 19:33
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратомОбщество, 19:30