Ничья с «Галатасараем» принесла киевскому «Динамо» первые очки в Лиге Европы

Киевское «Динамо» впервые не проиграло в нынешнем розыгрыше Лиги Европы

Встреча против «Галатасарая» завершилась со счетом 3:3. Предыдущие шесть матчей в общем этапе Лиги Европы киевский клуб проиграл

Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 3:3 в гостевом матче общего этапа Лиги Европы.

В составе украинского клуба голы забили Владислав Ванат (45-я минута) и Андрей Ярмоленко (68, 82). У хозяев отличились Давинсон Санчес (6), Абдюлькерим Бардакджи (22) и Виктор Осимхен (53, с пенальти).

«Динамо» после шести подряд поражений набрало первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Тем не менее команда занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице. Киевляне уже ранее потеряли все шансы на выход в плей-офф. «Галатасарай» с 13 очками расположился на пятой строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Динамо» 30 января сыграет с латвийским РФШ в Гамбурге, «Галатасарай» в тот же день в гостях встретится с нидерландским «Аяксом».