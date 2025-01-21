Киевское «Динамо» впервые не проиграло в нынешнем розыгрыше Лиги Европы
Футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 3:3 в гостевом матче общего этапа Лиги Европы.
В составе украинского клуба голы забили Владислав Ванат (45-я минута) и Андрей Ярмоленко (68, 82). У хозяев отличились Давинсон Санчес (6), Абдюлькерим Бардакджи (22) и Виктор Осимхен (53, с пенальти).
«Динамо» после шести подряд поражений набрало первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Тем не менее команда занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице. Киевляне уже ранее потеряли все шансы на выход в плей-офф. «Галатасарай» с 13 очками расположился на пятой строчке.
В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Динамо» 30 января сыграет с латвийским РФШ в Гамбурге, «Галатасарай» в тот же день в гостях встретится с нидерландским «Аяксом».
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