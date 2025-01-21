Джокович обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под седьмым номером, обыграл 21-летнего испанца Карлоса Алькараса, третью ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
В личных встречах у Джоковича и Алькараса счет стал 5:3 в пользу серба. В прошлом году он обыграл испанца в финале Олимпиады в Париже, но уступил в финале Уимблдона.
В полуфинале Australian Open Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, второй ракеткой мира.
В прошлом сезоне Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Всего в Австралии он побеждал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).
Алькарас в своей карьере не доходил на Australian Open дальше 1/4 финала. В прошлом сезоне на этой стадии он уступил Звереву.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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