Глава «Зенита» сравнил новичка команды Луиса Энрике с Месси

Александр Медведев отметил, что бразильского полузащитника признавали лучшим футболистом Южной и Северной Америк, а «такие титулы случайно не даются»

Луис Энрике (Фото: Pedro H. Tesch / Getty Images)

Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике усилит игру команды, заявил ТАСС председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Зенит» накануне объявил о переходе 24-летнего полузащитника сборной Бразилии из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн.

«Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — сказал Медведев.

Глава «Зенита» сравнил Луиса Энрике с восьмикратным обладателем «Золотого мяча», аргентинцем Лионелем Месси. «Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америках. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в MLS», — добавил Медведев.

По итогам 2024 года Луис Энрике получил награду «Король Америки», которую газета El Pais вручает лучшему футболисту Северной и Южной Америк, обойдя Месси.

С «Ботафого» бразилец выигрывал национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Также Луис Энрике забил два гола в шести матчах за сборную Бразилии.