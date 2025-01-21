Глава «Зенита» сравнил новичка команды Луиса Энрике с Месси
Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике усилит игру команды, заявил ТАСС председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Зенит» накануне объявил о переходе 24-летнего полузащитника сборной Бразилии из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн.
«Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — сказал Медведев.
Глава «Зенита» сравнил Луиса Энрике с восьмикратным обладателем «Золотого мяча», аргентинцем Лионелем Месси. «Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америках. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в MLS», — добавил Медведев.
По итогам 2024 года Луис Энрике получил награду «Король Америки», которую газета El Pais вручает лучшему футболисту Северной и Южной Америк, обойдя Месси.
С «Ботафого» бразилец выигрывал национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Также Луис Энрике забил два гола в шести матчах за сборную Бразилии.
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