Экс-футболиста сборной России Бугаева похоронили в Воронежской области
Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, который погиб в зоне специальной военной операции, похоронили в Воронежской области. Об этом «РБ Спорт» рассказал брат Бугаева Андрей.
О гибели 43-летнего Бугаева стало известно в конце декабря 2024 года. Его тело смогли забрать с передовой только спустя несколько недель, 19 января Бугаева похоронили на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области.
«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное. Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей — пусть пройдет какое-то время», — сказал Андрей Бугаев.
В сентябре 2024-го суд в Краснодаре приговорил Алексея Бугаева к девяти с половиной годам в колонии строгого режима, признав его виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. После этого Бугаев отправился на фронт.
Бугаев играл за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». Является обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005) с «железнодорожниками». За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил в 29 лет.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов