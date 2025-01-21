Экс-футболиста сборной России Бугаева похоронили в Воронежской области

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России, осужденный в сентябре на девять с половиной лет по делу о наркотиках, в декабре погиб в зоне военной операции

Алексей Бугаев, 2004 год (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС )

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, который погиб в зоне специальной военной операции, похоронили в Воронежской области. Об этом «РБ Спорт» рассказал брат Бугаева Андрей.

О гибели 43-летнего Бугаева стало известно в конце декабря 2024 года. Его тело смогли забрать с передовой только спустя несколько недель, 19 января Бугаева похоронили на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области.

«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное. Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей — пусть пройдет какое-то время», — сказал Андрей Бугаев.

В сентябре 2024-го суд в Краснодаре приговорил Алексея Бугаева к девяти с половиной годам в колонии строгого режима, признав его виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. После этого Бугаев отправился на фронт.

Бугаев играл за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». Является обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005) с «железнодорожниками». За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил в 29 лет.