Умар Нурмагомедов опустился в рейтинге UFC после первого поражения
Россиянин Умар Нурмагомедов опустился со второго на третье место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, опубликованном на сайте промоушена.
Нурмагомедов 19 января уступил единогласным решением судей чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Россиянин потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.
Второе место в рейтинге теперь занимает россиянин Петр Ян, бывший чемпион в легчайшем весе.
Двалишвили поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), он расположился на пятом месте. Лидирует в рейтинге российский чемпион в легком весе Ислам Махачев,
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