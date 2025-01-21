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Умар Нурмагомедов опустился в рейтинге UFC после первого поражения

Умар Нурмагомедов опустился в рейтинге UFC после первого поражения в карьере
Умар Нурмагомедов после поражения от чемпиона UFC Мераба Двалишвили опустился со второго на третье место в рейтинге легчайшего веса. Его обошел соотечественник Петр Ян. Двалишвили поднялся с седьмой строчки на пятую в рейтинге P4P
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Умар Нурмагомедов опустился со второго на третье место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, опубликованном на сайте промоушена.

Нурмагомедов 19 января уступил единогласным решением судей чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Россиянин потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.

Второе место в рейтинге теперь занимает россиянин Петр Ян, бывший чемпион в легчайшем весе.

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Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили

Двалишвили поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), он расположился на пятом месте. Лидирует в рейтинге российский чемпион в легком весе Ислам Махачев,

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов Мераб Двалишвили Петр Ян
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