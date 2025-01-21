Рыбакина завершила работу с бывшим тренером Джоковича

Седьмая ракетка мира и Горан Иванишевич расстались спустя три месяца после начала сотрудничества

Елена Рыбакина (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с хорватским тренером Гораном Иванишевичем после вылета с Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

«Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем», — написал Иванишевич в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Представительница Казахстана объявила о начале работы с Иванишевичем в начале ноября прошлого года. На Australian Open Рыбакина дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Киз.

Иванишевич в марте завершил работу с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров «Большого шлема».

53-летний Иванишевич — бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Всего на ее счету восемь титулов WTA, включая Уимблдон в 2022 году.