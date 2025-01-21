Рыбакина завершила работу с бывшим тренером Джоковича
Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с хорватским тренером Гораном Иванишевичем после вылета с Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
«Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем», — написал Иванишевич в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Представительница Казахстана объявила о начале работы с Иванишевичем в начале ноября прошлого года. На Australian Open Рыбакина дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Киз.
Иванишевич в марте завершил работу с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров «Большого шлема».
53-летний Иванишевич — бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Всего на ее счету восемь титулов WTA, включая Уимблдон в 2022 году.
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