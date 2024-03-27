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Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года

Джокович расстался с тренером Гораном Иванишевичем, с которым работал с 2018-го
Под руководством Горана Иванишевича сербский теннисист выиграл 12 турниров «Большого шлема»
Новак Джокович и Горан Иванишевич
Новак Джокович и Горан Иванишевич (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович прекратит сотрудничество со своим тренером Гораном Иванишевичем. Об этом сербский теннисист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года.

«Горан и я решили прекратить сотрудничество несколько дней назад. У нас на корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была крепкой», — написал теннисист.

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Спорт
Новак Джокович

36-летний Джокович за свою карьеру выиграл рекордные 24 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Под руководством Иванишевича он взял 12 таких титулов.

54-летний Иванишевич — бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

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теннис Новак Джокович
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