Джокович принял извинения от телеканала после оскорблений
Новак Джокович принял извинения австралийского телеканала Channel 9, главного вещателя Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), и ведущего канала Тони Джонса, который высмеял сербского теннисиста и его болельщиков. Об этом говорится в заявлении Ассоциации тенниса Австралии, которое цитирует телеканал.
«Новак признает, что извинения были принесены публично, как и требовалось, и теперь он движется дальше и сосредоточится на своем следующем матче», — говорится в заявлении.
Журналист Channel 9 Тони Джонс во время эфира, комментируя активные скандирования сербских болельщиков, начал их передразнивать и назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу.
Джокович из-за «оскорблений» Джонса отказался от традиционного интервью после победы в 1/8 финала Australian Open на корте телеканалу Channel 9 и потребовал публичных извинений.
В ответ телеведущий заявил: «Меня разочаровывает то, что до этого дошло».
«Комментарии были сделаны в новостях в пятницу вечером, и я счел их шуткой», — добавил он.
Джокович в четвертьфинале 21 января встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии.
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