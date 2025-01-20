Джокович принял извинения от телеканала после оскорблений

Ранее Джокович из-за «оскорблений» отказался от традиционного интервью на корте телеканалу Channel 9, главному вещателю турнира

Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Новак Джокович принял извинения австралийского телеканала Channel 9, главного вещателя Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), и ведущего канала Тони Джонса, который высмеял сербского теннисиста и его болельщиков. Об этом говорится в заявлении Ассоциации тенниса Австралии, которое цитирует телеканал.

«Новак признает, что извинения были принесены публично, как и требовалось, и теперь он движется дальше и сосредоточится на своем следующем матче», — говорится в заявлении.

Журналист Channel 9 Тони Джонс во время эфира, комментируя активные скандирования сербских болельщиков, начал их передразнивать и назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу.

Джокович из-за «оскорблений» Джонса отказался от традиционного интервью после победы в 1/8 финала Australian Open на корте телеканалу Channel 9 и потребовал публичных извинений.

В ответ телеведущий заявил: «Меня разочаровывает то, что до этого дошло».

«Комментарии были сделаны в новостях в пятницу вечером, и я счел их шуткой», — добавил он.

Джокович в четвертьфинале 21 января встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии.