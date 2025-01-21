Чемпион мира Погба рассказал о предложениях от российских клубов

Французский полузащитник, который отстранен за допинг до марта 2025 года, заявил, что хочет играть в лучших европейских чемпионатах. Однако Погба отметил, что это зависит не только от него, а «от многих факторов»

Поль Погба (Фото: Global Look Press)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба рассказал во время прямого эфира на Twitch с французским стримером AmineMaTue, что получал предложения от российских клубов, однако не заинтересован в них.

«Да, у меня есть предложения, есть интересные варианты и не очень. Например, играть в России и так далее — это не моя цель. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов. Хочу играть в чемпионатах топ-5, но это зависит не только от меня, а от многих факторов», — сказал Погба.

Погба отметил, что в период отстранения его самочувствие стало намного лучше. «У меня было время, которое я смог потратить на себя. Мое физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учетом всего, что произошло, это было довольно сложно», — отметил он.

В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 18 месяцев. Француз отстранен до марта 2025-го за допинг.

31-летний Погба является чемпионом мира и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.

Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.