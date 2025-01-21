Чемпион мира Погба рассказал о предложениях от российских клубов
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба рассказал во время прямого эфира на Twitch с французским стримером AmineMaTue, что получал предложения от российских клубов, однако не заинтересован в них.
«Да, у меня есть предложения, есть интересные варианты и не очень. Например, играть в России и так далее — это не моя цель. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов. Хочу играть в чемпионатах топ-5, но это зависит не только от меня, а от многих факторов», — сказал Погба.
Погба отметил, что в период отстранения его самочувствие стало намного лучше. «У меня было время, которое я смог потратить на себя. Мое физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учетом всего, что произошло, это было довольно сложно», — отметил он.
В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 18 месяцев. Француз отстранен до марта 2025-го за допинг.
31-летний Погба является чемпионом мира и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.
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