Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг
Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за положительную допинг пробу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Погба 20 августа сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). В той встрече футболист остался в запасе.
В пробе Погба были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.
Как пишет La Repubblica, версию защиты о случайном попадании допинга в организм сочли неубедительной. Погба отказался от сделки по признанию вины.
Погба в марте исполнится 31 год. В 2022 году полузащитник вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед», но из-за травм отыграл только десять матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.
Помимо чемпионата мира, Погба выиграл со сборной Франции Лигу наций 2021 года и серебро Евро-2016.
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