Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

Футболист сдал положительную допинг-пробу в августе 2023 года. Версию о случайном попадании допинга в его организм сочли неубедительной, признавать вину он не стал

Поль Погба (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за положительную допинг пробу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Погба 20 августа сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). В той встрече футболист остался в запасе.

В пробе Погба были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.

Как пишет La Repubblica, версию защиты о случайном попадании допинга в организм сочли неубедительной. Погба отказался от сделки по признанию вины.

Погба в марте исполнится 31 год. В 2022 году полузащитник вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед», но из-за травм отыграл только десять матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.

Помимо чемпионата мира, Погба выиграл со сборной Франции Лигу наций 2021 года и серебро Евро-2016.