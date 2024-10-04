Чемпиону мира Погба на 2,5 года сократили срок отстранения за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до 18 месяцев, сообщает Daily Mail.
Отстранение французского полузащитника завершится в марте 2025 года.
Погба 29 февраля дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Он сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0) 20 августа 2023-го. В пробе Погба были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.
31-летний Погба является чемпионом мира и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов