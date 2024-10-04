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Чемпиону мира Погба на 2,5 года сократили срок отстранения за допинг

Daily Mail: чемпиону мира Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев
Отстранение французского полузащитника Поля Погба завершится в марте 2025 года
Поль Погба
Поль Погба (Фото: Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до 18 месяцев, сообщает Daily Mail.

Отстранение французского полузащитника завершится в марте 2025 года.

Погба 29 февраля дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Он сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0) 20 августа 2023-го. В пробе Погба были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.

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Фото:Tom Pennington / Getty Images

31-летний Погба является чемпионом мира и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.

Погба, начинавший взрослую карьеру в МЮ, был одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он ушел в «Ювентус» за €3,5 млн, а в 2016-м перешел обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн, однако трансфер себя не оправдал из-за нестабильной игры полузащитника.

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Альвина Цаканян
допинг CAS Поль Погба сборная Франции по футболу Ювентус
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