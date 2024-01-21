Роналду заявил о потере авторитета премиями «Золотой мяч» и The Best
Лучший бомбардир 2023 года Криштиану Роналду заявил, что перестал верить в значимость наград «Золотой мяч» и The Best, которые вручаются лучшему футболисту мира. Слова португальского форварда приводит Marca.
Роналду в прошлом году забил 54 гола за саудовский «Ан-Наср» и сборную Португалии. «Золотой мяч» и премию ФИФА The Best получил Лионель Месси. Премию лучшему игроку по версии Globe Soccer Awards дали норвежцу Эрлингу Холанду, а Роналду на той же церемонии получил призы любимому футболисту болельщиков, лучшему футболисту Ближнего Востока, а также приз имени Диего Марадоны как лучший бомбардир года.
«В каком-то смысле эти награды теряют авторитет. Надо анализировать весь сезон. Я не хочу сказать, что Месси, Холанд или даже Мбаппе этого не заслужили. Я просто больше не верю в эти награды», — сказал Роналду, добавив, что «цифры не лгут».
Португалец отметил, что забивать голы трудно в любом чемпионате, будь то Саудовская Аравия или Италия, и поэтому он гордится тем, что обошел по забитым мячам Холанда (44), Мбаппе и Кейна (оба — по 52).
На счету 38-летнего португальца пять «Золотых мячей», он трижды становился лучшим игроком года по версии ФИФА.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2023 года не включила Роналду в символическую сборную. Футболист отреагировал на эту новость в соцсетях несколькими смеющимися смайликами.
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