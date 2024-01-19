Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Церемония вручения премии прошла в Дубае. Лучшим клубом назван «Манчестер», Криштиану Роналду достались три награды, в том числе любимому футболисту болельщиков

Эрлинг Холанд (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения премии прошла в Дубае.

В списке номинантов также были Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохаммед Салах, Бернарду Силва и Винисиус Жуниор.

Выступающий за саудовский «Ан-Наср» португалец Роналду получил награду любимому футболисту болельщиков, лучшему футболисту Среднего Востока, а также приз имени Диего Марадоны как лучший бомбардир года.

Победители других номинаций:

лучший молодой игрок — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);

лучший тренер — Пеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»);

лучшая футболистка — Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);

лучший вратарь — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

лучший полузащитник — Родри (Испания, «Манчестер Сити»);

лучший клуб — «Манчестер Сити».

лучший женский клуб — «Барселона»;

призы за карьеру в футболе — Джон Терри (Англия), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»);

приз за тренерскую карьеру — Лионель Скалони (сборная Аргентины);

лучший агент — Хорхе Мендеш;

лучший спортивный директор — Кристиано Гвинтоли («Ювентус»).

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.