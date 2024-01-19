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Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Церемония вручения премии прошла в Дубае. Лучшим клубом назван «Манчестер», Криштиану Роналду достались три награды, в том числе любимому футболисту болельщиков
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения премии прошла в Дубае.

В списке номинантов также были Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохаммед Салах, Бернарду Силва и Винисиус Жуниор.

Выступающий за саудовский «Ан-Наср» португалец Роналду получил награду любимому футболисту болельщиков, лучшему футболисту Среднего Востока, а также приз имени Диего Марадоны как лучший бомбардир года.

Победители других номинаций:

  • лучший молодой игрок — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);
  • лучший тренер — Пеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»);
  • лучшая футболистка — Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);
  • лучший вратарь — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
  • лучший полузащитник — Родри (Испания, «Манчестер Сити»);
  • лучший клуб — «Манчестер Сити».
  • лучший женский клуб — «Барселона»;
  • призы за карьеру в футболе — Джон Терри (Англия), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»);
  • приз за тренерскую карьеру — Лионель Скалони (сборная Аргентины);
  • лучший агент — Хорхе Мендеш;
  • лучший спортивный директор — Кристиано Гвинтоли («Ювентус»).

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.

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