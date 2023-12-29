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Спорт ,  
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Роналду рассмешил рейтинг лучших футболистов года, куда его не включили

Роналду рассмешил рейтинг IFFHS лучших футболистов года, куда его не включили
Португальский футболист оставил к посту с новостью об этом рейтинге комментарий со смеющимися смайликами. В десятке лучших игроков года по версии IFFHS Роналду не оказалось
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Нападающего сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду рассмешил рейтинг лучших игроков 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Лучшим футболистом года IFFHS назвал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Роналду вообще не попал в этот список из десяти фамилий.

Новость об этом рейтинге опубликовало в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) португальское издание A Bola. Роналду оставил к этом посту комментарий со смеющимися смайликами: 😂😂😂🙈.

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 53 гола. У Килиана Мбаппе из ПСЖ и Гарри Кейна из «Баварии» по 52 мяча.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.

В нынешнем сезоне Роналду забил 23 гола и сделал 11 результативных передах в 24 матчах за «Ан-Наср».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду

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Подробнее

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