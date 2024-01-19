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Андреева победила соперницу, отыгравшись с 1:5 в решающем сете

Мирра Андреева одержала победу, проигрывая 1:5 в решающем сете Australian Open
Андреева в решающем сете уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче, а в конце сета на тай-брейке одержала победу
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Rob Prange / Global look press)

Российская теннисистка Мирра Андреева победила француженку Диан Парри. Встреча третьего круга Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6).

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Россиянка пять раз сумела подать на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В решающем сете она уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче, а в конце сета победила на тай-брейке.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

16-летняя россиянка впервые участвует в этом престижном турнире. Наивысшее достижение Андреевой на турнирах «Большого шлема» — четвертый круг Уимблдона в 2023 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан). Представительница России выигрывала турнир лишь раз — Мария Шарапова в 2008-м.

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