Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open
Третья ракетка России Карен Хачанов завершил выступление на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне, в 1/8 финала.
Хачанов, 15-й в мировом рейтинге, уступил итальянцу Яннику Синнеру (4-й) со счетом 4:6, 5:7, 3:6. Матч продолжался 2,5 часа. Личный счет встреч соперников стал 3:1 в пользу Синнера.
В четвертьфинале Синнер встретится с победителем встречи Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия).
В прошлом году Хачанов дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.
Из россиян в мужском одиночном разряде турнира остались только Даниил Медведев и Рублев.
В других матчах 1/8 финала действующий чемпион турнира серб Новак Джокович победил француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3), а Циципас уступил американцу Тейлору Фрицу (6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6).
Турнир завершится 28 января.
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