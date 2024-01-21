Хачанов проиграл Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open

В прошлом году Хачанов дошел в Мельбурне до полуфинала, а в этом году в 1/8 финала проиграл Яннику Синнеру. На этой же стадии турнир покинул Стефанос Циципас, уступивший Тейлору Фрицу

Карен Хачанов (Фото: Edgar Su / Reuters)

Третья ракетка России Карен Хачанов завершил выступление на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне, в 1/8 финала.

Хачанов, 15-й в мировом рейтинге, уступил итальянцу Яннику Синнеру (4-й) со счетом 4:6, 5:7, 3:6. Матч продолжался 2,5 часа. Личный счет встреч соперников стал 3:1 в пользу Синнера.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем встречи Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия).

В прошлом году Хачанов дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Из россиян в мужском одиночном разряде турнира остались только Даниил Медведев и Рублев.

В других матчах 1/8 финала действующий чемпион турнира серб Новак Джокович победил француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3), а Циципас уступил американцу Тейлору Фрицу (6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6).

Турнир завершится 28 января.