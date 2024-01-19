Россиянка Тимофеева сенсационно победила 12-ю ракетку мира на Australian Open

Россиянка из второй сотни рейтинга выбила 10-ю сеяную с Australian Open

Мария Тимофеева, которая занимает 170-е место в рейтинге WTA, обыграла в третьем круге 12-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Следующей соперницей 20-летней россиянки станет украинка Марта Костюк

Мария Тимофеева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 20-летняя россиянка победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, 12-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Хаддад-Майя была посеяна на турнире под 10-м номером, Тимофеева пробилась в основную сетку через квалификацию.

В следующем матче Тимофеева сыграет против украинки Марты Костюк (37-й номер мирового рейтинга).

Тимофеева занимает 170-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере выступает в основной сетке турнира «Большого шлема».

Ранее в пятницу свои матчи третьего круга проиграли две россиянки. Элина Аванесян уступила Костюк (6:2, 4:6, 4:6), Анастасия Захарова проиграла польке Магдалене Френх (6:4, 5:7, 4:6).

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.