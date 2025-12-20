 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,21 x 6,9 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,55 x 3,7 2 2,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 1,75 x 4,05 2 4,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,9 2 1,59 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,22 x 7,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,08 x 3 2 4,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду

Двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы выиграли национальное первенство пятый год подряд. Серебро завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, бронзу — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец они получили 216,94 балла.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (211,44), третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).

Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России пятый год подряд. Они являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине Степанова и Букин были шестыми.

Позднее в субботу в Санкт-Петербурге пары и одиночницы откатают произвольную программу.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александра Степанова Иван Букин

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Российского фигуриста пожизненно отстранили в США за домогательства
Спорт
Звезды фигурного катания поспорили о «деградации» российских одиночниц
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения Политика, 15:38
Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду Спорт, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео Общество, 15:30
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 15:29
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел» Политика, 15:03
ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов Спорт, 14:57
Буданов признал критическую зависимость Киева от разведданных США Политика, 14:53
Большунов остался без наград в спринте на этапе Кубка России в Ижевске Спорт, 14:38
Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы Общество, 14:35
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28