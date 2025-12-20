 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,22 x 6,8 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,5 x 3,8 2 2,09 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,7 x 3,45 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,9 2 1,59 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,22 x 7,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,07 x 3 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Карпин пошутил про вызов Кержакова в сборную из-за рекорда Дзюбы

Дзюба может лишиться первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной России из-за того, что в 2005 году гол в ворота Германии ошибочно записали на Андрея Аршавина, а не на Александра Кержакова
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу возможного вызова в национальную команду Александра Кержакова на фоне сообщений, что Артем Дзюба может лишиться первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?» — написал Карпин в своем телеграм-канале.

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что Кержаков догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров сборной России благодаря голу 20-летней давности — ФИФА подтвердила, что в 2005 году на Андрея Аршавина ошибочно записали гол в ворота команды Германии, хотя последним мяча коснулся Кержаков. Однако окончательное решение по этому поводу должен принять РФС.

РБК обратился за комментарием в РФС.

Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с 43-летним Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.

37-летний Дзюба сейчас выступает за тольяттинский «Акрон».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Ольга Ваганова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Кержаков Артем Дзюба
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Александр Кержаков фото
Александр Кержаков
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Карпин не поставил лучшего футболиста года на первое место в опросе ФИФА
Спорт
Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить
Спорт
На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал Кержаков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне Политика, 14:08
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года Экономика, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 13:54
РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией Спорт, 13:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку Экономика, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 13:35
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 13:30
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 13:29
Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство Спорт, 13:25