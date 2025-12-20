Карпин пошутил про вызов Кержакова в сборную из-за рекорда Дзюбы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу возможного вызова в национальную команду Александра Кержакова на фоне сообщений, что Артем Дзюба может лишиться первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?» — написал Карпин в своем телеграм-канале.
Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что Кержаков догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров сборной России благодаря голу 20-летней давности — ФИФА подтвердила, что в 2005 году на Андрея Аршавина ошибочно записали гол в ворота команды Германии, хотя последним мяча коснулся Кержаков. Однако окончательное решение по этому поводу должен принять РФС.
РБК обратился за комментарием в РФС.
Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с 43-летним Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.
37-летний Дзюба сейчас выступает за тольяттинский «Акрон».
