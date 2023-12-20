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Глава РФС заявил о 26 противниках прихода России в азиатскую конфедерацию

Александр Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию
По словам главы РФС, договориться с этими странами — членами Азиатской конфедерации футбола о переходе будет непросто или невозможно. Исполком РФС 20 декабря отказался от идеи перейти из УЕФА в АФК
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Двадцать шесть стран — членов Азиатской конфедерации футбола (АФК) не хотели бы перехода Российского футбольного союза (РФС) в АФК. Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

«Есть определенное количество стран, которые хотят нас видеть, но есть страны, с которыми договориться будет непросто или невозможно. Кто против? 26 стран, которые поддержали санкции против России. Список меняется в зависимости от санкций, все эти списки доступны», — цитирует Дюкова ТАСС.

По словам Дюкова, есть уровень футбольных чиновников и национальных ассоциаций, которые в целом доброжелательно относятся к российскому футболу. «А есть политический — там ситуация другая. Это не значит, что 26 ассоциаций против. Есть пример Азиатских игр, в которых так и не приняли участие наши спортсмены», — заключил глава РФС.

Глава РФС объяснил решение отказаться от перехода в Азию
Спорт
Александр Дюков

Вопрос возможного перехода в АФК обсуждался на исполкоме РФС 20 декабря. Все члены исполкома проголосовали против такого варианта. Дюков объяснил это решение тем, что нет гарантий успешности перехода, ведь можно выйти из УЕФА, но не быть принятыми в АФК.

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России участвовать в сентябрьских Азиатских играх в Китае, хотя в Олимпийском совете Азии (OCA) этого хотели.

Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Азиатская конфедерация футбола (АФК)
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РФС отказался переходить в Азию
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